فيديو .. سعال واختناق لـ مذيعة على الهواء بعد إصابتها بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لها، لوسائل إعلام محلية، بررت دلال القاسمى تلك النوبة أثناء تقديمها لنشرة الثامنة مساء، بأنها نتيجة تبعات إصابتها بـ فيروس كورونا، الذى تعافت منه مؤخرًا.
كورونا فى تونس
وأكدت أنها لا تزال تعانى من السعال الحاد، حتى بعد التعافى من الإصابة بـ كورونا، وهو ما ظهر عليها خلال أول يوم عمل لها بعد التعافى.
وفى تصريحات لـ إذاعة "موزاييك" التونسية أكدت المذيعة دلال القاسمى أنها تذكرت أطفالها وعائلتها أثناء تعرضها للنوبة، معلقةً: "لم أرد أن تخاف عائلتى على خلال مشاهدتهم النشرة فواصلت تقديمها متحاملة على نفسى".
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