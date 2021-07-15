صور- الجمبسوت موضة تتصدر صيف 2021 ويمكن الاستعانة بها فى العيد

جدة - نرمين السيد - وتختلف ألوان وقصات الجمبسوت حتى تتناسب مع أحدث صيحات الموضة فى صيف 2021. وتعتمد الكثير من الفتيات على ارتداء الجمبسوت لسهولة تنسيقه فى مختلف المناسبات، ويمنح نفس النتيجة دائما لمرتديته وهى الظهور فى إطلالات جذابة. ومن الممكن تنسيقه فى الخروجات الصباحية مع حذاء رياضى وحقيبة يد أو حذاء ذى كعب عالى خلال السهرات والخروجات المسائية. ومع دخول عيد الأضحى المبارك وتواجد الكثير من المناسبات تلجأ الكثير من الفتيات إلى موضة الجمبسوت الأنيقة ذات الأشكال الجذابة.

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