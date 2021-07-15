هولندا تعيد فرض العمل من المنزل بعد تزايد إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، أبلغ رئيس الوزراء الهولندى، مارك روته، البرلمان، اليوم الأربعاء، بأن هولندا ستعيد فرض التوجيهات بالعمل من المنزل، بسبب تزايد إصابات كورونا، بعد أسبوعين فحسب من رفع القيود، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".
وكانت يوم الجمعة الماضى، قد أعادت هولندا فرض القيود على الحانات والمطاعم والملاهى الليلية، لوقف موجة من الإصابات بين الشبان.
وذلك بعد أسبوعين فقط من رفع معظم إجراءات العزل العام مع انخفاض الحالات.
وأوضحت الحكومة الهولندية أن التوصية بالعمل من المنزل، ليست إجبارية، وتسرى على من يستطيعون ذلك فقط.
وتم إلغاء معظم إجراءات العزل العام فى 26 يونيو، بعدما أدى الإسراع فى التطعيم باللقاحات الواقية من "كوفيد-19" إلى انخفاض الإصابات بشكل كبير.
وجرى استدعاء البرلمان من عطلته الصيفية، من أجل مناقشة خاصة بشأن ارتفاع فى الإصابات بلغ 6 أمثال، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة اليوم الأربعاء لأكثر من 10 آلاف خلال 24 ساعة لأول مرة منذ 6 أشهر.
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