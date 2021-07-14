فيسبوك يخطط لدفع مليار دولار لمنشئى المحتوى حتى 2022

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أنه سيتم منح الأموال لمنشئى المحتوى الذين يستخدمون منصة فيسبوك بطرق مختلفة، موضحا أنه يمكن لمنشئى المحتوى الحصول على مكافأة نقدية لعرض الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو الوصول إلى معالم معينة أثناء البث المباشر.
وعلى منصة انستجرام التابعة لفيسبوك يمكن لمنشئى المحتوى الحصول على أموال مقابل تمكين الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو من خلال البث المباشر، أو إنشاء مقاطع فيديو شائعة.
وأشار "ذا فيرج" إلى أن فيسبوك تهدف من ذلك إلى أن تكون أفضل المنصات لملايين صانعى المحتوى لتحقيق أرباح.
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