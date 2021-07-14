على هواتف الأيفون.. واتساب يغير واجهته فى تحديثه الجديد

جدة - نرمين السيد - ويتم اختبار الإصدار التجريبى الجديد لواتساب، حيث يأتى بواجهة تشبه FaceTime لمكالمات واتس آب، وخلال التحديث الجديد سيكون هناك زر "Ring" فى الواجهة الجديدة أيضًا والذى سيسمح للمستخدمين بالاتصال بالأشخاص بسهولة.

وأضاف تقرير جاء فى "WABetaInfo" إلى إمكانية السماح بالانضمام لمكالمة جماعية جارية فى وقت لاحق إذا فاته الانضمام إلى المكالمة الجماعية عند إجرائها لأول مرة.

أى إذا تجاهل المستخدم المكالمة الجماعية، فعند فتحه واتساب من جديد بعد مرور الوقت ووجد أنا مازالت جارية، فإنه يمكنه الانضمام بسرعة إلى المكالمة، دون مطالبة المشاركين الآخرين بالإضافة مرة أخرى.