قبل انتهاء السحب بدقائق.. اسكتلندية تفوز بجائزة اليانصيب

جدة - نرمين السيد - وفازت الأم بجائزة اليانصيب ومن هنا تحولت حياتها وحصلت على المبلغ الذى حول حياتها.

فازت الأم الاسكتلندية، أليشيا هاربر، المحظوظة بمبلغ مليون جنيه استرلينى فى اليانصيب الأوروبى بعد أن نسيت تقريباً المشاركة، واشترت التذكرة قبيل إغلاق السحب بعشر دقائق فقط، وكانت قد اشترت تذكرة وبعدها بفترة تبقى معها مبلغ صغيرة قررت أن تشترى به تذكرة أخرى فازت بها فى اليانصيب، وفقا لصحيفة "التايم" البريطانية.

وقالت لـ "التايم": "عادة ما أشترى تذكرة باستخدام تطبيق أونلاين، ولكنى لاحظت أن لديّ بضعة جنيهات إضافية فى حسابى فى اليانصيب الوطنى، فقررت شراء تذكرة أخرى، ولحسن الحظ، كانت التذكرة الثانية هى التي جعلتني مليونيرة بعد مطابقة رمزها ورقمها فى السحب".

وتفاجئت الاسكتلندية من النتيجة وبعد أن تحققت من تذكرتها فى المساء، كان عليها الانتظار طوال الليل حتى يؤكد اليانصيب الوطنى فوزها، تنتظر السيدة الفائزة قدوم طفلها الأول.