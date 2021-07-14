تويتر تتيح ميزة جديدة تتعلق بالجمهور المسموح له الرد على التغريدات

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن تلك الميزة تسهم فى إمكانية تعديل الجمهور المسموح له الرد على التغريدات، حتى بعد نشرها، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل.
وفى السابق، كانت منصة تويتر تسمح فقط للمستخدم باختيار الجمهور المسموح له بالرد على التغريدات عند كتابتها وقبل نشرها، ولكن مع الميزة الجديدة أصبح ذلك متاحًا حتى بعد النشر.
وتعد تلك خطوة جديدة من جانب تويتر لوضع أدوات التحكم فى التفاعل على تغريدات المستخدمين، بما يمكنهم الحفاظ على خصوصيتهم والتحكم فى ردود الفعل السلبية والردود المسيئة على تغريداتهم.
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