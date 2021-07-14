صور- أناقة وجمال الروسية فلاديسلافا يفتوشينكو

جدة - نرمين السيد - وولدت عارضة الأزياء فلاديسلافا يفتوشينكو فى 1 مايو 1996 فى تشيتا بـ روسيا. ولم تكتف فلاديسلافا بعملها كعارضة أزياء بل شاركت فى مجال التمثيل والرقص، وظهرت على أغلفة المجلات. وشاركت فى مسابقات ملكات الجمال، وفازت بالوصيفة الأولى فى مسابقة ملكة جمال روسيا 2015، كما اختيرت لتكون ملكة جمال كون روسيا 2015، ومثلت روسيا فى مسابقة ملكة جمال الكون 2015.

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