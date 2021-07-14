صور- فساتين تناسب السفر فى الصيف

جدة - نرمين السيد - وترتدى الفتيات عند السفر بعض الملابس المريحة سواء فساتين ذات قماشة ناعمة مع أحذية رياضية أو صنادل.

ومن بين الفساتين المريحة التى يمكن الاستعانة بها عند السفر: الفستان الكتان ويعد من أفضل القطع الموجودة فى خزانة الملابس، وخصوصا إذا كان بالأزرار حتى يسهل ارتداؤه أو خلعه.

وتستعين البعض بالفستان الكتان الواسع وخصوصا إذا كان فضفاضا مع فتحة رقبة منخفضة على شكل V وحمالات رفيعة، ما يجعله فستانا صيفيا مثاليا للسفر فى الأجواء الحارة.

كما يتداول بين الفتيات الفستان المنقوش، وهو فستان طويل متدفق بفتحة رقبة على شكل V، أو القميص الفستان الذى يتناسب مع جميع أنواع الجسم مع وجود حزام فى الخصر.