نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام أعلى ناهية بـ26 يوليو وشارع السودان

جدة - نرمين السيد - وكشف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية عبير بسيونى، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات لوجود منها أعلى مناطق المرج والخصوص المتجه إلى نفق السلام وكذلك أعلى المنيب والبساتين والكنيسة.

وأوضح صابر، أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأعلن وجود زحام بمحافظة القليوبية عند منطقة "ميت نما"، وتتابع إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ما عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادمين من فيصل إلى مناطق الدقى، كما يفضل سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة، وقال أن هناك زحام للقادم من الدائرى ويمكن استخدام محور أحمد عرابى.

أما عن حركة المرور فى محافظة القاهرة شهدت زحاما عند كوبرى الحدائق ويفضل سلوك مصر والسودان، وأضاف وجود زحاما عند الأوتوستراد للقادم من المعادى ونصح بسلوك كورنيش النيل.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل جميعها بشكل جيد.