صور.. ورشة فنية للأطفال بمتحف مطار القاهرة الدولى

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جدة - نرمين السيد - ونالت بعض القطع الموجودة ضمن سيناريو العرض المتحفى إعجاب الطفلين "معتز وهيا"، ومنها تمثال "سخمت"، والقصة الخرافية التى تم سردها لهم، كما نال إعجابهم أيضاً القطعة الأثرية التى تعبر عن الحياة اليومية للمصرى القديم، وكذلك انبهروا بالمومياء.
وحرص فريق العمل بالمتحف على التقاط بعض الصور التذكارية لهم توثيقاً لهذه الزيارة، وتخليداً لهذه الذكرى التى نالت أعجاب الجميع فى جو ساده الفرح والسعادة.
جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى يقوم به المتحف، باعتباره منارة ثقافية ومؤسسة تربوية تعليمية وترفيهية تعمل على ربط المجتمع المحيط به.
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