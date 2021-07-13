أشهر من تنبأ بنتائج المباريات.. نفوق السلحفاة شورلى عن 130 عاما

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جدة - نرمين السيد - وقال عالم الحيوانات أنطون فايسنباخر، فى حديثه لبعض الوكالات العالمية، عن السلحفاة الذكر "شورلى": "يعرفه الكثير من زائرى حديقة الحيوان منذ زمن طويل".
وكان قد تم الاستعانة بـ"شورلى" خلال إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية فى عام 2016، للتنبؤ بنتائج المباريات.
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