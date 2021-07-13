دراسة علمية توصى بإعداد مقررات تعليمية عن الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة نسرين عبد العزيز أستاذ الإعلام المساعد بأكاديمية الشروق فى المؤتمر العلمى الدولى الـ 26 لكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان "الإعلام الرقمى والإعلام التقليدى :مسارات للتكامل والمنافسة"، ببحث بعنوان "دور الدراما الأجنبية والعربية فى تشكيل إدراك الجمهور المصرى لواقع تطبيقات الذكاء الاصطناعى".





وخلصت الدراسة إلى عدة مقترحات من أهمها : الاهتمام بإنتاج أعمال درامية تليفزيونية وسينمائية عربية أكثر عن مفهوم الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته المختلفة، وإعداد مقررات تعليمية عن الذكاء الاصطناعى وتدريسه للطلاب فى المدارس والجامعات، ووضع دليل أخلاقى لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات الصحية منها والتسويقية والإعلامية والدرامية.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية د كتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و ترأس المؤتمر أ.د. هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.