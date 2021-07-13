معهد الفلك: اليوم المريخ عند أبعد نقطة من الشمس.. ويقترن مع الزهرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الأرض تشهد اليوم الثلاثاء ظهور الكوكب الأحمر المريخ عند نقطة الأوج، فى أبعد مسافة له من الشمس، واقترانه مع كوكب الزهرة.





وأضاف شاكر، أنه لن يكون المريخ فى لحظة الأوج مرئيا من القاهرة، حيث سيصل إلى أعلى نقطة فى السماء خلال ساعات النهار ولن يزيد إرتفاعه أكثر من 10 درجات فوق الأفق عند غروب الشمس، حيث إن المسافة بين المريخ والشمس بين 1.38 وحدة فلكية (عند الحضيض) و1.67 وحدة فلكية (عند الأوج) وهذا الإختلاف يزيد على 20٪، مما يعنى أن كوكب المريخ يتلقى 31٪ أقل من حرارة الشمس عند الأوج مقارنة بالحضيض الشمسى.

وبالنسبة لظاهرة اقتران كوكبى (المريخ والزهرة)، أوضح أنه يمكن رؤيتها فى القاهرة، حيث سيصبح الكوكبان مرئيين فى حوالى الساعة السابعة و15 دقيقة مساء اليوم على ارتفاع 17 درجة فوق الأفق الغربى ثم يغرب كليهما عند الساعة الثامنة و41 دقيقة اى بعد ساعة و 42 دقيقة من غروب الشمس.

وأشار شاكر إلى أن كوكبى الزهرة والمريخ سيصلان ظاهريا إلى أقل مسافة بينهما، حيث يمر كل منهما على مسافة اقل من نصف درجة قوسية من الآخر وهو مايعرف بـ "الإقتران"، لافتا إلى أن لمعان كوكب الزهرة (وقدره -3.9 ) يفوق لمعان كوكب المريخ (وقدره 1.8) ويقع كلاهما فى كوكبة الأسد.

وأكد أنه يمكن رؤية إقتران الكوكبين بالعين المجردة عند توافر صفاء السماء وظلمتها أو من خلال نظارة معظمة وسيكون الكوكبان على مسافة قريبة جدا بحيث يمكن رؤيتهما معا من خلال مجال رؤية التلسكوب.