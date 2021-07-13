سرقة مجوهرات جودى تورنر فى مهرجان كان السينمائى

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "نيس ماتان" نقلا عن مسلسل "ترو بلود" الأمريكى، إن مجوهراتها تم سرقتها من غرفتها فى مدينة كان الفرنسية خلال وجودها لحضور المهرجان.

وأوضحت التحريات أن جودى، استعارت هذه المجوهرات من علامة تجارية، للظهور بها فى كان السينمائى، وأن قيمة المجوهرات لا تصل إلى عشرات آلاف اليورو.