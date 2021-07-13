نيزك نادر عمره 4.5 مليار عام يكشف أسرار النظام الشمسى وتكوين الحياة

جدة - نرمين السيد - كشف مجلس منشآت العلوم والتكنولوجيا (STFC)، أن الأبحاث التى أجريت على النيزك، الذى سقط فى المملكة المتحدة فى وقت سابق من هذا العام، تشير إلى أن هذا النيزك نادر جدا ويعود عمره إلى 4.5 مليار عام.





وبالبحث من قبل بعض العلماء أكدوا على أن نيزك Winchcombe، وسمى على اسم بلدة فى Gloucestershire حيث هبط، على بعد حوالى 165 كيلومترا من لندن، يحتوى على المياه والمواد العضوية، وقد احتفظ بكيميائه من تكوين النظام الشمسى. فك لغز قرص فايستوس الغامض يكشف عن سر مثير ويأمل العلماء من هذا الكشف على اكتشاف أصول المياه والحياة على الأرض، والعودة بالزمن إلى اكتشاف المكونات الموجودة عند ولادة النظام الشمسى، والتعرف على كيفية تكاتفها معا لصنع كواكب مثل الأرض.

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