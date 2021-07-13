جوجل تكشف عن تطبيق جديد لتيسير مزامنة البيانات

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "ذا فيرج" التقنى أن التطبيق الموحد الجديد يمكن لكل من المستهلكين وعملاء الأعمال استخدامه ويسمى Drive لسطح المكتب.

وتخطط جوجل لبدء إعداد المستخدمين الأسبوع المقبل فى 19 يوليو 2021، وتشجع الأشخاص الذين استخدموا النسخ الاحتياطى والمزامنة لإجراء التبديل بحلول نهاية سبتمبر، ويتعين على مستخدمى النسخ الاحتياطى والمزامنة الانتقال إلى التطبيق الجديد (نسخة مُعاد تسميتها من برنامج مزامنة ملفات المؤسسة من جوجل).

وقالت جوجل إن الهدف من دمج التطبيقات هو إنشاء "مزامنة قوية وموحدة" مع أفضل الميزات من كل من خدمات المستهلكين والمؤسسات التى يجب أن تكون أكثر وضوحًا فى الاستخدام وأسهل لفرق تكنولوجيا المعلومات فى إدارتها.