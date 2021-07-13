يبلغ 2 متر.. روسية تكشف السر وراء طول شعرها

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة سبوتنيك، عن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن عارضة الأزياء الروسية إنغا فولكوش البالغة من العمر 32 عامًا، امتنعت عن قص شعرها منذ سن الرابعة عشرة.

وأشارت الحسناء الروسية، أنها تتبع نظاما غذائيا سليما والذى يشمل اللحوم والأسماك والسلطات وزيت الزيتون.

وقالت فى تصريح للصحيفة: "أحاول أن أتناول طعاما عضويا وصحيا وطازجا فقط"، مشيرة إلى أهمية البروتين فى بناء بنية الشعر.

وشددت فولكوش على ضرورة تجنب استخدام مجففات الشعر وأدوات التصفيف الأخرى، لافتة إلى أنها تقوم بغسل شعرها مرة كل خمسة أيام، كما تقوم بقص أطراف شعرها مرتين فى السنة.