بيع لعبة سوبر ماريو نادرة بأكثر من مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، أعلنت دار مزادات "Heritage" ومقرها ولاية دالاس الأمريكية، أن إنتاج اللعبة يعود إلى عام 1996، وتم بيعها أمس الأحد، محطمة بذلك أعلى سعر قياسى للعبة فيديو يتم شراؤها، بحسب موقع "إنغادجيت".

وأوضحت دار المزادات فى بيان أن لعبة "سوبر ماريو 64" كانت اللعبة الأكثر مبيعا فى "نينتندو 64"، كما أنها أول لعبة تتميز بشخصية "ماريو" ثلاثية الأبعاد.

وأشارت الدار إلى أن "الأهمية الثقافية لهذه اللعبة تحديدا وأهميتها لتاريخ ألعاب الفيديو هو أمر بالغ الأهمية".

وتأتى الأنباء بعد أن تم الإعلان الأسبوع الماضى عن بيع نسخة نادرة غير مفتوحة من لعبة فيديو "ليجند أوف زيلدا" فى مزاد مقابل 870 ألف دولار.

يشار إلى أنه فى شهر أبريل الماضى، باعت دار مزادات "Heritage" نسخة غير مفتوحة من لعبة "سوبر ماريو براذرز"، التى تم شراؤها فى عام 1986، ونسى صاحبها وجودها فى درج مكتب، مقابل 660 ألف دولار.