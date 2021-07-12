أجمل صور للألمانية ستيفانى جيزنجر

جدة - نرمين السيد - ولدت ستيفانى فى 27 أغسطس 1996 فى كايزرسلاوترن بألمانيا، وانضمت فى مجال الموضة وعرض الأزياء حتى حققت شهرة واسعة هناك. وفازت فى الموسم التاسع من عرض المواهب فى برنامج ألمانيا نيكست توب موديل، وظهرت على غلاف العالمية الألمانية فى يونيو 2014. وتتمتع جيزنجر بإطلالاتها الأنيقة والجذابة التى تنال بها إعجاب متابعيها، بالإضافة إلى قوامها الرشيق الذى ساعدها فى التألق بذلك المجال.

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