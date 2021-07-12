بمواصفات خارقة.. هاتف جديد من أوبو

جدة - نرمين السيد - وتم اعتماد هاتف أوبو الجديد من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه، كما تم رصده على منصة "Geekbench".
وتطرح الشركة هاتفها الذى بشاشة نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، كما أنها مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla للحماية، وفقا لموقع "gadgets".
ويحتوى الهاتف على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
ويضم الهاتف بطارية بقوة 4310 ميللى أمبير فى الساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، بالإضافة إلى أنه يقترن بذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجا بايت رام.
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