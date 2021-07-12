نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالكورنيش و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى المرج والخصوص وكذلك أعلى المنيب المتجه للأوتوستراد.

ولفت صابر، إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وكشف أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ما عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادمين من فيصل إلى مناطق الدقى، كما يفضل سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة.

بينما شهدت محافظة القاهرة ارتفاع بعض الكثافات المرورية فى بعض المناطق منها كوبرى الحدائق والوايلى، بالإضافة إلى كورنيش النيل للقادم من الساحل إلى السبتية.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل جميعها بشكل جيد.