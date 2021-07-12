صور - الشباب شباب الروح .. عجوز عمرها 82 عاما تفوز فى أصعب مسابقة عالمية

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جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن العجوز ميلدريد ويلسون، تمكنت من تحقيق انتصار تاريخى فى سباقى Tough Mudder أكبر مسابقات قوة التحمل صعوبة فى العالم، وتأمل فى المشاركة بالسباق الثالث العام المقبل.
وتقول العجوز ميلدريد من منطقة سيكيستون، التابعة لـ ولاية ميسورى بـ الولايات المتحدة الأمريكية: "ابنى يشارك فى مسابقات الوحل، وسألنى ذات مرة إذا كنت أرغب فى القيام بالمشاركة فى إحداها فوافقت على الفور".
وبعد الحصول على تصريح من طبيبها، بدأت ميلدريد التدرب فى جمعية الشبان المسيحية المحلية، وفى عام 2019 انتصرت فى أول سباق لها، بعد وقت قصير من عيد ميلادها الثمانين.
وفى مفارقة عجيبة، تفوقت الأم العجوز على ابنها بتربعها على عرش المرأة الأكثر قدرة على التحمل فى العالم، وفازت فى السباق مرتين وتنوى المشاركة فى الدورة القادمة من التحدى.
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