فيديو.. ريتشارد برانسون يهبط بعد رحلة فضائية ناجحة

جدة - نرمين السيد - هبط الملياردير البريطانى ريتشارد برانسون، اليوم الأحد، من دون مشاكل فى ولاية نيو مكسيكو الأميركية بعد رحلة قصيرة إلى الفضاء، وفق ما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية فى المكان.





وبحسب "الشرق الأوسط"، حطت المركبة "فى إس إس يونيتى" التى تقل أيضاً طيارين اثنين وثلاثة ركاب آخرين على مدرج فى قاعدة "سبايسبورت أمريكا" قرابة الساعة 10:40 (16:40 بتوقيت جرينتش). وقبل الهبوط، وصف برانسون 70 عاماً، تحليقه فى الفضاء بأنه تجربة فريدة فى الحياة، علماً بأنه أول ملياردير يقوم بهذه الرحلة فى مركبة طورتها شركة أسسها بنفسه، متقدماً بذلك على جيف بيزوس الذى سيقوم برحلته فى 20 يوليو.

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