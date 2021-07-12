الملياردير البريطانى ريتشارد برانسون ينطلق إلى حافة الفضاء برحلة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، انطلقت طائرة مزدوجة الهيكل تحمل اسم والدة برانسون من مطار فضائى فى ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية، وهى تحمل المركبة Unity وعلى متنها ستة أشخاص منهم برانسون.

ويجرى بث الرحلة على الهواء عبر صفحة برانسون فى "تويتر".

وتعد هذه أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء.

وستحلق الطائرة إلى ارتفاع 50 ألف قدم حيث سيتم إطلاق المركبة لترتفع بقوة الصاروخ عبر الحافة الخارجية للغلاف الجوى للأرض.

وفى قمة رحلتها، أى على ارتفاع حوالى 89 كيلومترا فوق صحراء نيو مكسيكو، سيمر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق قبل العودة إلى الأرض.

وتجاوزت Virgin Galactic بذلك شركة Blue Origin المنافسة التى من المقرر أن تنفذ رحلة فضائية خاصة بها فى 20 يوليو وعلى متنها رئيس الشركة الملياردير الأمريكى جيف بيزوس وشقيقه مارك.

وكانت Blue Origin قد قللت من أهمية رحلة Virgin Galactic مشيرة إلى إنه لا يمكن اعتبارها رحلة فضائية.