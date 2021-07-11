الكشف عن سيارة صينية جديدة لتنقية الهواء من الملوثات أثناء القيادة

جدة - نرمين السيد - ووفقا للهيئة فإن السيارة الجديدة، التى تتحول إلى قاعة طعام وغرفة نوم، تسمى (أيرو- Airo)، من تصميم البريطانى توماس هيثرويك، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج التجارى فى الصين عام 2023، ومن المخطط صنع مليون سيارة منها.

ولا يهدف التصميم الثورى الجديد للسيارة إلى معالجة مشكلة التلوث فحسب، بل يساعد أيضا فى حل "أزمة توفير مساحة وفضاء خاص يتواجد فيه الناس"، خاصة بعد انتشار فيروس (كوفيد-19).

أما منتقدوها فلم يقتنعوا أبدا بأنها يمكن أن تكون أكثر من مجرد نموذج لسيارة مبتكرة (ولن تدخل مرحلة الإنتاج التجارى).