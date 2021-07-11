صور- فطير مشلتت وزلابية.. فنادق مرسى علم تنظم يوم شرقى للسائحين

جدة - نرمين السيد - وشهدت شواطئ مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، إقبالاً كبيرًا من قبل عشرات السائحين الأجانب على الزلابية والفطير المشلتت، واصطف السائحون فى طوابير طويلة، حتى نفدت الكمية التى تم إعدادها خلال دقائق، وذلك ضمن احتفالية عدد من فنادق المدينة الساحلية بتنظيم يوم شرقى، يشمل مأكولات شرقية للسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحى بفنادق مرسى علم، أن الفنادق تحرص دائمًا على خلق جو ترفيهى لجذب نزلاء السياحة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد يوم شرقى للسائحين، عبارة عن بوفيه يضم "فطير مشلتت وعسل وقشدة َوزلابية"، أعدت خصيصًا لهذا اليوم، وارتدى العاملون بقسم "السرفيس" بالفندق، الجلباب البلدى أثناء تقديم المأكولات الشرقية الشهيرة للسائحين.

وقال الشيف أحمد، بأحد فنادق مرسى علم، إن السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك، عبروا عن إعجابهم باليوم الشرقى، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، مما يسهم فى تنشيط السياحة بفنادق مرسى علم.

وأشار محمد بيومى، مدير الأغذية والمشروبات بأحد الفنادق السياحية، إلى أن الزلابية لاقت إعجاباً كبيرًا من قبل السائحين الأجانب، الذين توافدوا عليها بالطوابير، كما عبروا عن إعجابهم بـالفطير المشلتت، وحرصوا على تناوله مع العسل والقشدة، كما حرص عدد من السائحين على السؤال عن طريقة إعداد الزلابية، نظرًا لأنها غير موجودة فى غالبية الدول الأوربية، لافتًا إلى أن الفكرة من اليوم الشرقى هى تبادل الثقافات فى الأكلات المشهورة بين الدول، لا سيما الأكلات الشعبية، لذلك تم الحرص على إعداد الزلابية والفطير المشلتت لهذا اليوم.