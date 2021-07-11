إنفوجراف.. نصائح هانى الناظر لطلاب الثانوية العامة

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وقدم الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، مجموعة من النصائح التى تساعد الطلبة فى التغلب على التوتر والقلق فى أيام الامتحانات.
ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز نصائح هانى الناظر لطلاب الثانوية العامة للتخلص من قلقهم.
وشدد الناظر على ضرورة حصول الطالب على القسط الكافى من النوم فى ليلة الامتحان، والنوم لفترة تصل إلى 8 ساعات، دون السهر حتى الفجر أو مراجعة المادة قبل دخول الامتحان.
وحذر الاستشارى من متابعة "السوشيال ميديا" لأن ما ينشر عليها من إشاعات ومعلومات يثير القلق والتشتت لدى الطالب حتى الانتهاء من فترة الامتحانات، وأضاف بضرورة التأنى عند اختيار الإجابة وتجنب التسرع والتردد.
وتابع الناظر نصائحه بالإكثار من شرب المياه فى الصباح لأنه يساعد فى تنشيط الدورة الدموية وتهدئة التوتر، بالإضافة إلى تناول وجبة الإفطار لكونها أساسية قبل بدء الامتحان، مع شرب كوب من الليمون المحلى بالعسل.
وبعد الانتهاء من تأدية الامتحان يجب الذهاب إلى المنزل دون مراجعة الامتحان مع الأصدقاء حتى لايؤثر على هدوئه طوال فترة الامتحانات، وقال الناظر: "فكر فى المادة اللى هتمتحنها بكرة، لكن متفكرش فى المواد التانية لغاية أما اتخلص المادة اللى عليك.. فكر اليوم بيومه".
وأما فيما يخص الإجراءات الوقائية ضد كورونا، أعلن عن ضرورة ارتداء الكمامة بمجرد الخروج من المنزل حتى العودة إليه، مع الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية سواء مكتبية أو طعام أو شراب.
كما حذر من التواجد وسط التجمعات لأجل تحقيق التباعد الاجتماعى وترك مسافات مع الآخرين، ويجب استخدام الكحول لتطهير الأدوات الشخصية والصحية المستخدمة.
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