فى إحدى جامعات الصين.. طائر أسود يهاجم الرجال

جدة - نرمين السيد - ويتواجد ذلك الطائر فى الحرم الجامعى بالصين منذ أكثر من 5 سنوات، ويقوم بالهجوم على البشر عندما يسيرون بالقرب من الأشجار.

ويظهر فى فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى طائر يهاجم الشباب ويقترب من رؤوسهم أثناء مرورهم بالقرب من الأشجار، ولكنه لا يهجم ذلك الطائر على النساء، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ويتمركز الطائر فى الحرم الجامعى فى الربيع والصيف، ويتمركز على بعض الأشجار، وهو ما دفع إدارة الجامعة إلى وضع علامات إرشادية لتحذير المارة من تعرضهم لهجوم هذا الطائر بصورة مفاجئة.