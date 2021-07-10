وقال الكابتن جمال الحلو - فى تصريح اليوم السبت - إن برنامج المعرض يضم أكثر من 15 فقرة فنية، من أقوى وأخطر فقرات فنون السيرك، يقدمها كوكبة من الفنانين من مصر وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، ويختتم باستعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن محمد اليمانى.
وأكد أنه حرص على تقديم فقرات جديدة، يشاهدها جمهور السيرك لأول مرة، باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات لتقديم الفقرات بصورة متطورة وحديثة، إلى جانب خدمات مميزة لرواد السيرك.
ويقدم سيرك "جمال الحلو العالمى" لجمهوره، حفلتين يوميا، الأولى ماتينيه وتبدأ فى الثامنة والنصف مساء، والثانية سواريه وتبدأ فى الحادية والنصف مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول أيام العيد.. افتتاح سيرك جمال الحلو العالمى للعام الـ11 على التوالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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