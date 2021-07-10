أول أيام العيد.. افتتاح سيرك جمال الحلو العالمى للعام الـ11 على التوالى

جدة - نرمين السيد - يفتتح الكابتن جمال الحلو فى أول أيام العيد البرنامج الصيفى لسيرك "جمال الحلو العالمى" فى ثوبه الجديد، للعام الـ11 على التوالى، وذلك بمقره الجديد والوحيد بشاطئ الليدو بمدينة مرسى مطروح.





وقال الكابتن جمال الحلو - فى تصريح اليوم السبت - إن برنامج المعرض يضم أكثر من 15 فقرة فنية، من أقوى وأخطر فقرات فنون السيرك، يقدمها كوكبة من الفنانين من مصر وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، ويختتم باستعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن محمد اليمانى.

وأكد أنه حرص على تقديم فقرات جديدة، يشاهدها جمهور السيرك لأول مرة، باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات لتقديم الفقرات بصورة متطورة وحديثة، إلى جانب خدمات مميزة لرواد السيرك.

ويقدم سيرك "جمال الحلو العالمى" لجمهوره، حفلتين يوميا، الأولى ماتينيه وتبدأ فى الثامنة والنصف مساء، والثانية سواريه وتبدأ فى الحادية والنصف مساء.