باحثون صينيون: الأجسام المضادة لفيروس كورونا تبقى لدى المتعافين لمدة عام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى دراسة جديدة أجراها باحثون بالمركز الوطنى لبحوث الطب التحويلى بجامعة جياو تونج فى شنجهاى والمجموعة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، إحدى أفرع شركة سينوفارم الصينية لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكشفت الدراسة أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد يمكن أن تبقى لمدة 12 شهرا على الأقل لدى أكثر من 70% ممن تعافوا من الفيروس.

وأشار الباحثون إلى أنهم جمعوا 1.782عينة من بلازما 869 شخصا تعافوا من الفيروس فى مدينة ووهان بإقليم هوبى خلال 12 شهرا من تشخيص حالاتهم، كما أجروا اختبارات على هذه العينات وأظهرت قوة مناعتهم ضد الفيروس.

وأوضح هؤلاء أن نتائج فحص هذه العينات أظهرت أن مستويات الأجسام المضادة انخفضت خلال 9 أشهر إلى 3ر64% من المستويات الأولية عندما أصيب أولئك الأشخاص بالفيروس، ثم استقرت خلال الشهر الثانى عشر.

وأكدت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية أن الدراسة أظهرت أنه بمجرد أن يتحرك جهاز المناعة للتصدى لفيروس كورونا يقوم بإنتاج أجسام مضادة، والتى يمكنها أن تبقى لفترة طويلة.

ولفتت الدراسة إلى أن رد فعل الأجسام المضادة للفيروس كان أقوى بين الذكور مما كان عليه بين الإناث فى المراحل المبكرة من الإصابة، لكن الفارق تضاءل بمرور الوقت واختفى تقريبا خلال 12 شهرا.

وأوضح معدو الدراسة أن أعمار المشاركين فيها تراوحت بين 18 عاما و55 عاما، وتبين أنه كلما كبر السن كلما زادت مستويات الأجسام المضادة.

يذكر أن اللجنة الوطنية للصحة فى الصين كشفت عن إعطاء حوالى 3ر1 مليار جرعة لقاح للمواطنين عبر أنحاء البلاد.