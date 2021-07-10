الصين تصدر صورا جديدة لكوكب المريخ

جدة - نرمين السيد - أرسلت مركبة الفضاء "تشورونج" الصينية الجوالة لكوكب المريخ، صوراً جديدة لصخور المريخ والرمال والغبار وذلك بعد أن عملت على سطح الكوكب الأحمر لليوم المريخى الـ54، حيث يعتبر اليوم على الكوكب أطول من نظيره على الأرض بحوالى 40 دقيقة.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أنه منذ هبوط المركبة الجوالة على سطح المريخ، سافرت متجهة جنوباً للقيام بعمليات فحص واستكشاف معنية، وتلتقط كاميرا التضاريس الملاحية صوراً للأشكال الأرضية على طول الطريق بشكل يومي، فيما تم تشغيل رادارات رصد ما تحت الأرض، وأدوات قياس الأرصاد الجوية، وكواشف المجال المغناطيسى السطحى للقيام بعمليات التعقب والكشف.

وعندما صادفت المركبة الجوالة "تشورونج" أشكالا أرضية مهمة مثل الصخور والكثبان الرملية، تقوم كاشفات المكونات السطحية والكاميرات متعددة الأطياف بإجراء عمليات اكتشاف من نقطة ثابتة.

وفى صورتين لصخور المريخ، يمكن رؤية خصائص مكونات الصخور والأخاديد المريخية من المركبة الجوالة بوضوح، بينما كانت بعض أسطح الصخور مغطاة بالغبار.

وفى يوم 26 يونيو الماضى، وصلت المركبة الجوالة "تشورونج" فى يومها المريخى الـ42 إلى كثب رملى، حيث التقطت كاميرا التضاريس الملاحية على متنها صورة لكثب رملى أحمر على بعد حوالى ستة أمتار منها.

وفى صورة أخرى ظهرت حجارة من مختلف الأحجام متناثرة حول الكثب الرملى، وكان عرض الحجر المواجه للمركبة "تشورونج" حوالى 0.34 متر.

وفى الرابع من يوليو الجارى، اتجهت المركبة الجوالة "تشورونج" فى يومها المريخى الخمسين، إلى الجانب الجنوبى من الكثب الرملى، التى يبلغ طولها حوالى 40 مترا وعرضها حوالى 8 أمتار وارتفاعها حوالى 0.6 متر.

وظهرت مجموعة من الأحجار من مختلف الأشكال على يسار الصورة، وفى الزاوية اليمنى العليا، كان يمكن رؤية الغطاء الخلفى والمظلة لمركبة الهبوط.

وعندما التقطت "تشورونج" الصورة، كانت المسافة المستقيمة بينها ونقطة الهبوط حوالى 210 أمتار، وكانت المسافة بينها وبين الغطاء الخلفى والمظلة حوالى 130 مترا.

وأطلقت الصين مهمة "تيانون-1" التى تتكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة فى 23 يوليو 2020، وهبطت مركبة الهبوط التى تحمل المركبة الجوالة فى الجزء الجنوبى من يوتوبيا بلانيتيا، وهى منطقة سهل شاسع فى نصف الكرة الشمالى للمريخ، فى 15 مايو.

وانطلقت المركبة الجوالة "تشورونج" من منصة هبوطها إلى سطح المريخ فى 22 مايو الماضى، وبدأت استكشافها للكوكب الأحمر، لتصبح الصين ثانى دولة بعد الولايات المتحدة تهبط وتشغل مركبة على سطح المريخ.