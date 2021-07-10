فيديو.. رجال شرطة مرور بوجوه أشباح كورونا فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وصبغ رحال شرطة المرور فى مدينة مالانج بإندونيسيا وجوههم باللون الأبيض، وارتدوا أقمشة فضية، ووقفوا على جانب الطريق، لتمثيل أشباح أولئك الذين ماتوا بسبب وباء كورونا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
يشار إلى أن معتقدات مختلفة تنتشر فى إندونيسيا تؤمن بالقوى الخارقة للطبيعة، لذلك قررت السلطات بهذه الطريقة "تخويف" الناس حتى يبدأ هؤلاء أخيرًا فى الامتثال لتعليمات وزارة الصحة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.
وكل يوم يتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد، فيما توفى بسببه أكثر من 4.5 ألف شخص فى الأسبوع الماضى وحده.
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