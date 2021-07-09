صور.. قطار يسقط بعشرات الأطفال والمراهقين فى نهر بالنمسا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات قائد فرق الإنقاذ أنطون شيلشر، أصيب 17 شخصاً بجروح طفيفة فى الحادث الذى وقع فى ولاية زالتسبورج النمساوية.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلى) بالقرب من مدينة كيندلبروك.

وأفادت محطة "أو. أر. إف" على الإنترنت بأن عربة قطار إقليمى سقطت من ارتفاع حوالى 4 أمتار من أعلى جسر نهر مور وانقلبت على جانبها فيه.

وبحسب بيانات رئيس قوات الإنقاذ، فإن القضبان كانت مغطاة بجذور أشجار أو ما شابه بعد هبوب عاصفة.

وكان معظم الركاب الخمسين من الأطفال والمراهقين، وقالت متحدثة باسم الصليب الأحمر إنهم كانوا فى طريقهم إلى بلدة تامسفيج، التى تمثل تجمعاً مهماً للمدارس للمناطق المحيطة.

وقالت إحدى الفتيات التى كانت على متن القطار لمحطة "أو. أر. إف": "لقد كان الأمر فظيعاً حقاً. كان الأمر مخيفاً حقاً".

ومع ذلك، تمكن الشباب من مساعدة بعضهم البعض على الخروج، وقال شيلشر: "لقد تسلقوا جميعاً بأنفسهم أو بمساعدة محصل القطار.

وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى القريب، بيد أنه لم تقع إصابات خطيرة. وقال شيلشر: "إن الأطفال أكثر ذكاء من البالغين"، مشيرا إلى أن عمر الركاب ساعد فى تجنب الأضرار الخطيرة، حسبما نقلت صحيفة "العين".