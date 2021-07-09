صور.. السلحفاة سيجموند تتوقع فوز إيطاليا بـ يورو 2020

جدة - نرمين السيد - قارت منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" على الانتهاء، حيث يلتقى منتخبا إيطاليا وإنجلترا وجها لوجه مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب ويمبلى بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتوقعت السلحفاة النمساوية سيجموند، التى تحولت إلى مصدر وحى كبير فى النسخة الحالية من البطولة، اليوم الجمعة، فوز إيطاليا باللقب. وكما حدث فى توقعاتها السابقة، وضع الحراس مرميين صغيرين، يمثل كل منهما منتخبا من طرفى النهائى، داخل حوض زجاجى تتواجد فيه السلحفاة، وأمامهما طعامين مفضلين لها، الفراولة والمشمش. ولم تتردد السلحفاة وتوجهت مباشرة إلى الفراولة لتأكل من أمام المرمى الإيطالى، لتتوقع بذلك فوز كتيبة روبرتو مانشيني.

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