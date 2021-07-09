صور.. تصميم عوامة لمساعدة ذوى الهمم على نزول البحر فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وصرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم تصنيع وتجربة العوامة من قبل عمال الإنقاذ، للتأكد من صلاحيتها قبل الاستخدام.
وقال إنه تم استخدام العوامة، من قبل ذوى الهمم على شاطئ المندرة المجانى، وذلك بمعاونة أفراد الإنقاذ، قائلا: "لاقت استحسان وإعجاب وفرحة ذوى الهمم".
وأضاف رشاد، أن الإدارة ترحب بكل الأفكار والمساهمات التى تساعد على تحقيق فكرة الدمج المجتمعى لذوى الهمم وخاصة على شواطئ الإسكندرية.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الإدارة لن تدخر جهدا، لتوفير السبل كافة، لضمان راحة واستمتاع ذوى الهمم بشواطئ الإسكندرية.
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