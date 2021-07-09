تغريم مسافر أمريكى 10 آلاف دولار بسبب الكمامة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة فى بيان لها، إلى أن الراكب كان على متن رحلة من يوتا إلى أريزونا، وطلبت المضيفة منه وضع الكمامة 7 مرات، لكنه لم يمتثل لمطالبها.

وانتهى ذلك بمشادات بين الراكب والمضيفة، ورفض المواطن ملء البروتوكول حول انتهاكه القواعد ورفض تقديم بطاقة الهوية.

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وحسب بيان الوكالة، فإن الراكب كان يتهم المضيفة "بسلوك عدوانى وكان يلمسها، وهى شعرت بالخوف وانهارت بالبكاء".