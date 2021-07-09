بدلا من حفل التخرج.. طالبات طب الأزهر يتبرعن لشراء جهاز غسيل كلوى

جدة - نرمين السيد - أثار قرار الدفعة رقم 51 بكلية طب البنات بجامعة الأزهر، المشاركة فى تطوير مستشفى سيد جلال التابع لجامعة الأزهر، بدلا من صرف الأموال التى جمعوها من أجل حفل التخرج، إيمانا بدورهن فى خدمة جامعتهن وتقديم الرعاية الطبية الجيدة للمرضى، حالة من الإعجاب والسعادة لدى مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.





ونشرت إحدى الطالبات على الجروب الخاص بهن، إيصال توريد جهاز الغسيل الكلوى لمستشفى سيد جلال التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والبالغ قيمته 185 ألف جنيه، على أن يصل الجهاز للمستشفى فى فترة من شهر وحتى ثلاثة أشهر. وأثار فعل طالبات كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة دفعة 2022، إعجاب الكثير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى، الذين دعوا الخريجين من مختلف الكليات، بالسير على نهج هذه الفتيات، والتبرع بقيمة حفلات التخرج لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

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