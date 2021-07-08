فيديو.. طائر أسود لا يهاجم إلا الرجال

جدة - نرمين السيد - ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث ثشاينا مورنينج بوست" الصينية، طائرا أسود اللون، تقول إنه يقوم بمهاجمة الرجال فقط.

وتقول الصحيفة إن الطائر الموجودة داخل الحرم الجامعى بإحدى الجامعات الصينية منذ أكثر من 5 سنوات يقوم بمهاجمة البشر عندما يسيرون بالقرب من الأشجار، لكنه يستثنى النساء.

ويظهر الفيديو قيام الطائر بمهاجمة العديد من الشباب أثناء مرورهم بالقرب من الأشجار، حيث يتجه نحو منطقة الرأس ويحاول استهدافهم بطريقة ما، لكنهم يتمكنون من الفرار، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الطائر ينتشر فى الحرم الجامعى فى الربيع والصيف، ويتمركز على بعض الأشجار، وهو ما دفع إدارة الجامعة إلى وضع علامات إرشادية لتحذير المارة من تعرضهم لهجوم هذا الطائر بصورة مفاجئة.

وتقول إحدى اللافتات: "احترس من الطائر الموجود فى هذه المنطقة.. لا تتسبب فى استفزازه.. اسلك الطريق الآخر".

ويقول أحد الطلاب للصحيفة، إن هناك بعض التفسيرات التى تكشف سر مهاجمة هذا الطائر للرجال فقط، يقول بعضها إن أحد الطلاب لمس عشه ذات مرة، وأن هذا هو السبب فى تركيز هجماته على الرجال واستثناء النساء.