جدة - نرمين السيد - وقالت دار "أركوريال" للمزادات إن اللوحة بيعت برقم قياسى عالمى جديد لعمل مصنوع من مكعبات روبيك لهذا الفنان تخطى رقمه السابق الذى حققه مع "روبيك موناليزا" فى فبراير 2020 والذى بلغ 480 ألفاً و200 يورو. وحقق إينفايدر، شهرة عالمية كبيرة خصوصاً فى ثمانينيات القرن العشرين، بأعماله من المكعبات، ومن أشهر أعماله لوحة "روبيك دالاى لاما" سنة 2008، ويتألف العمل من 225 مكعب روبيك، وكانت قيمته التقديرية تراوح بين 300 ألف يورو و400 ألف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم قياسى.. بيع لوحة من المكعبات بـ555 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.