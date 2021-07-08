صور - لامبورجينى تكشف عن سيارتها الخارقة

جدة - نرمين السيد - وأكد موقع "carand driver"، فى تقرير عن السيارة الخارقة الجديدة أن شركة "لامبورجينى" أدخلت تعديلا آخر على سيارتها الخارقة أفينتادور، وتم تجهيزها بأقوى محرك فى التشكيلة V12 بقوة 780 حصانا. مايكروسوفت تطلق تحديثا عاجلا لنظام ويندوز لإصلاح عيب تقنى خطير المحرك الجديد قادر على الدوران حتى 8.500 دورة فى الدقيقة، وبسرعة 100كم/ ساعة فى 2.8 ثانية، وسيستغرق الأمر 8.7 ثانية لسباق 200 كليو متر/ ساعة الجديد، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 355 كليو مترا/ ساعة، مع وزن جاف للسيارة الخارقة دون سوائل يبلغ 1.550 كليو جراما .

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