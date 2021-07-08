صور - أزياء تناسب أجواء صيف 2021 

جدة - نرمين السيد - وتصدرت الملابس الملونة التى تتميز بألوانها الوردية أجواء صيف هذا العام شديد الحرارة، مع بعض الإكسسوارات التى تزيد الإطلالة جمالا وحيوية. روس كوسموس: جسم مجهول سيمر بمحطة الفضاء الدولية من مسافة قريبة وظهرت التصميمات بأشكال متنوعة يمكن أن تتناسب مع أذواق المرأة العصرية التي تبحث عن إطلالة غير تقليدية.

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