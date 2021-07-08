مدير ناسا: نبحث فى الفضاء عن شموس لها كواكب تصلح للسكن

جدة - نرمين السيد - واستدل نيلسون، فى تصريحات لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بأن لدينا كونا عمره 13.5 مليار سنة، وهذا يدل على أن هناك فرصة أخرى لشموس أخرى وكواكب آخرى لها غلاف جوى مثل كوكب الأرض.

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وأضاف بأن هناك بعض المؤشرات على وجود حياة ذكية فى كواكب أخرى غير الأرض، ذات غلاف جوى صالح للسكن".







