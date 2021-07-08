جدة - نرمين السيد - واستدل نيلسون، فى تصريحات لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بأن لدينا كونا عمره 13.5 مليار سنة، وهذا يدل على أن هناك فرصة أخرى لشموس أخرى وكواكب آخرى لها غلاف جوى مثل كوكب الأرض.
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وأضاف بأن هناك بعض المؤشرات على وجود حياة ذكية فى كواكب أخرى غير الأرض، ذات غلاف جوى صالح للسكن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير ناسا: نبحث فى الفضاء عن شموس لها كواكب تصلح للسكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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