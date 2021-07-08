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جدة - نرمين السيد - وظهر الكلب "روه روه" فى الفيديو بأسنان بشرية، وحقق شهرة واسعة بعد الضحك الهستيرى لصاحب الكلب الذى ظهر بصوته فقط معلقًا على الفيديو.
"روه روه" سرق طقم أسنان صاحبه، وقام بتركيبه فى فمه، ما غير شكله، الذى أثار موجة من الضحك بين الأسرة التى يعيش معها.
لم يكن "روه روه" الأول الذى ظهر بأسنان بشرية، فقد سبقه الكلب توماس عندما عثر على طقم أسنان مستعار لصاحبه ليثير بمظهر وجهه الضحك الهيستيرى داخل منزله.
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ونشر صاحبه البريطانى مقطع الفيديو على قناته فى يوتيوب لمظهر كلبه الغريب والمضحك، ليشارك الآخرين ذلك الموقف الطريف، وفقًا لصحيفة مترو.
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