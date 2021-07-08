ترامب يعتزم رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك وتويتر وجوجل

جدة - نرمين السيد - يعتزم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية ضد شركات فيسبوك وتويتر وجوجل ورؤسائها بسبب قيامهم بحظر وتعليق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة.





وقال ترامب، فى تصريحات أدلى بها فى نادى الجولف الذى يملكه فى مدينة بيدمينستر بولاية نيوجيرسى، إن هذه الدعوى القضائية سوف تثبت أن تلك "الرقابة" غير قانونية، وتخالف الدستور وتجافى تماما السياق الأمريكى.

وأضاف أن هذه الدعوى، التى رفعت أمام المحكمة الجزئية بدائرة جنوب ولاية فلوريدا، سيتلوها العديد من الدعاوى التى تستهدف محاسبة عمالقة شركات التكنولوجيا والتواصل فى بلاده.

ويشار إلى أن موقع تويتر فرض حظرًا دائمًا على حساب ترامب على تويتر بينما علق فيسبوك حسابه لعامين على الأقل بسبب منشوراته التى بثها ردًا على أحداث الشغب يوم 6 يناير الماضى عند مقر الكونجرس بواشنطن.