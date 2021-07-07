صور.. أصغر بقرة فى العالم تثير الجدل فى بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وتوافد آلاف المواطنين فى بنجلاديش لرؤية أغرب بقرة على وجه الأرض، إذا اجتاز حوالى 15 ألف مواطن آلاف الأميال لالتقاط صورة تذكارية أو صورة "سليفى" مع البقرة "رانى" التى يدعى مالكوها بأنها أصغر بقرة فى العالم.

وحسبما أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اخترق المواطنون التدابير الاحترازية المفروضة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا فى البلاد، من أجل مشاهدتها، بعد أن تصدرت صور النجمة الصغيرة عناوين الأخبار.

واحتلت البقرة القزمة، البالغة من العمر 23 شهرا، وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام منذ ولادتها فى مزرعة قرب داكا.

يبلغ وزن البقرة الصغيرة حوالى 26 كجم بطول 66 سم فقط، ويدعى مالكوها بأنها أقصر بحوالى 10 سم من أصغر بقرة مسجلة فى موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية، الأمر الذى ستقرره الأخيرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.