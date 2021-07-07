مايكروسوفت تطلق تحديثا عاجلا لنظام ويندوز لإصلاح عيب تقنى خطير

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقنى المتخصص أن "مايكروسوفت" أصدرت هذا التصحيح الطارئ لعلاج عيب خطير فى خدمة "ويندوز برنت سبولر" يمكن أن يستغلها المتطفلون والهاكرز لاختراق الأجهزة العامة بنظام "ويندوز".
وبحسب "سبوتينك"، لم تذكر مايكروسوفت ما هى الجهات التى يمكنها استغلال تلك الثغرة الأمنية الخطيرة، وهل تسببت فى أى مشاكل للأجهزة العاملة بنظام ويندوز، وحجم الضرر الذى لحق بالأجهزة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن للمهاجمين استغلال تلك الثغرة الخطيرة فى تشغيل التعليمات البرمجية لويندوز عن بُعد بامتيازات على مستوى النظام، مما يمنحهم القدرة على تثبيت البرامج فى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا، وحذف البيانات أو تغييرها وإنشاء حسابات جديدة تتمتع بحقوق المستخدم الكاملة.
وتؤثر الثغرة الأمنية على جميع إصدارات ويندوز، ونصحت الشركة المستخدمين بتعطيل خدمة "برنت سبولر"، لإلغاء تنشيط الطباعة المحلية والبعيدة، لمنع المتسللين من الدخول.
وأصدرت مايكروسوفت تحديثا لأنظمة تشغيل ويندوز "سرفر و7 و8 و10"، ووصفت أنه يجب تحميل التحديث الأمنى الجديد لأنه عاجل وطارئ لحماية المستخدمين.
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