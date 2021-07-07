صور- أجمل أزياء صيفية للمكسيكية ليفيا بريتو

جدة - نرمين السيد - وتتميز ليفيا بإطلالاتها الأنيقة الجذابة، بالإضافة إلى قوامها الرشيق، لذا تحتل مكانة كبيرة لدى متابعيها. يذكر أن ليفيا ولدت فى 16 أكتوبر 1986 فى كوبا بالمكسيك، كما لم تحصر موهبتها فى الأزياء والموضة بل انضمت إلى مجال التمثيل. وفازت المكسيكية ليفيا بريتو بالعديد من الجوائز المتعلقة منها جائزة أفضل ممثلة شابة لسنة 2012 وفازت مرة أخرى بجائزة أفضل ممثلة شابة فى 2013.

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