خبيرة موضة تقدم نصائح للمزج بين الألوان

جدة - نرمين السيد - وتحدثت شيرين عن الخوف من ارتداء الملابس ذات اللون الأبيض فى فترات معينة، يعد اعتقاد خاطئ، مثل القول بأنه غير مناسب لفصل الشتاء. وتابعت: "امزجى اللونين الكحلى والأسود فى ملابسك، لا تترددى فى الجمع بين اللونين الذهبى والفضى فى إكسسواراتك". وأشارت إلى أهمية مزج اللون الأحمر مع الزهرى لأجل الحصول على إطلالة أنيقة، وقالت: "لا تخافى من دمج لونين قويين معاً كالأصفر والأخضر، ألوان الباستيل ليست للربيع فقط، ارتديها فى كل المواسم". واختتمت: "ادمجى اللونين البنى والأسود معا، فارتداء بنطال ومعطف أسود وحذاء برقبة عالية بنى اللون سوف يجعلكِ تبدين فى قمة الأناقة".

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