بسبب الخصوصية فى أبل.. زيادة الإعلانات المستهدفة على أندرويد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أبل أن الميزة الجديدة تمنع جهات التسويق التابعة لجهات خارجية من تتبعها طوال الوقت، وبالرغم من ذلك أشار تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المعلنين يتحولون الآن إلى أندرويد بسبب هذه الميزة.

حيث انخفض الإنفاق على منصات إعلانات iOS بمقدار الثلث بين يونيو ويوليو، خلال نفس الوقت وارتفاعها على منصات أندرويد بحوالى 10%.

وأضاف التقرير إلى أن ميزة "ATT" لا يمكن للمعلنين تقديم عروض أسعار للإعلانات المستهدفة على أجهزة أيفون، حيث انتقل المعلنون إلى أندرويد مع زيادة الطلب على الإعلانات المستهدفة على أندرويد من 46% على أساس سنوى فى مايو إلى 64٪ فى يونيو، وفقا لوكالة الإعلانات "Tinuiti".

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل الإنفاق لنظام iOS فى الشهرين الماضيين، بسبب ضغط أبل على الخصوصية.